Алексей Ярушкин: "Матч с "Торпедо" "Спартак" провел на хорошем уровне"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (3:0) рассказал о травме Дмитрия Калинина. Также отметил, что голы Сергея Шмелева и Михаила Плотникова помогли команде добиться победы.

- После выездной серии была возможность немного отдохнуть, был выходной день, потренировались. У нас до этого получилось много матчей, которые мы провели подряд, непростая выездная серия, ребята вздохнули, на уровне провели эту встречу. Много говорилось о том, что забивает только одно звено, а сегодня Шмелев забил, Плотников и это помогло выиграть.

- У вас приставка и.о. Видно, что команда преобразилась. Вам руководство не говорит, когда избавит от приставки?

- Мы работаем, Сергей Юрьевич (Жамнов. - Прим. "СЭ") хороший специалист. Он разберется.

- Сегодня в заявке на матч не было Калиниа. У него что-то серьезное?

- Да. У него травма. Шайбы попала в руку, в травмированное до этого место. Образовалась гематома. Пока он не может выйти на лед. У нас будет несколько дней до следующей игры. Думаю, в следующем матче он выйдет на лед. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)