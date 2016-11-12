Алексей Ярушкин: "Матч с "Авангардом" получился непростым"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Авангарда" (2:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта встреча была похожа на предыдущий матч команд, состоявшийся в Москве. По словам Ярушкина, теперь команда будет готовиться к домашней серии.

– Непростая игра. У нас был определенный план на матч, – подчеркнул Ярушкин. – По ходу немного его поменяли. В какой-то момент удача была на нашей стороне: забили два гола, выровняли игру. Но, к сожалению, игра была очень похожа на московскую, в которой мы также пропустили в при игре четыре на четыре в концовке. То же самое случилось и сегодня. Едем домой и готовимся к домашней серии. (Алексей ЯРУШКИН)