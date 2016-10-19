Алексей Ярушкин: "Легкой прогулкой матч с "Динамо" точно не назовешь"

Главный тренер "Спартака" Алексей Ярушкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (5:1) отметил, что его команда смогла выстоять в меньшинстве и реализовала свои моменты. По его словам, итоговый результат поединка не соответствует ходу игры.

- Непростое начало игры, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Ярушкина. - Мы сразу наполучали удалений. Наверное, ключевым моментом было то, что мы выстояли в меньшинстве. Потом смогли реализовать свои моменты. Хочется отметить командные действия. Хоккеисты играли не на себя, играли для команды, играли на победу. Легкой прогулкой такой матч точно не назовешь. Счет на табло, но он не отражает ход игры. Мы ехали сюда за очками. Нам нужны очки, чтобы исправить нашу турнирную ситуацию.