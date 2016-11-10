18:35 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Ярушкин: "Ключевым моментом в игре "Спартака" против "Кузни" стала удачная игра "3 на 5"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (3:0) отметил, что команда мощно провела второй период. По словам специалиста, ключевым моментом игры стала игра "3 на 5", в ходе которой москвичи сумели выстоять.

– Получился достаточно непростой матч, – приводит пресс-служба новокузнецкого клуба слова Ярушкина. – Мощно провели второй период, забросив две шайбы. Ключевым моментом стала игра в меньшинстве, когда команда выстояла втроем против пятерых игроков соперника. Кроме того, у нашего хоккеиста по ходу игры в неравных составах сломалась клюшка.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=AcNy-EVSo_k&feature=youtu.be

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