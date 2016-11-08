Алексей Ярушкин: "Игру решили два реализованных большинства"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (2:0) отметил, что игру решили два реализованных большинства. Специалист также обратил внимание на то, что победа далась москвичам очень непросто.

– Сегодня была непростая игра, – приводит официальный сайт "Сибири" слова Ярушкина. – Хорошо, что выиграли, взяли 3 очка. Решающими моментами матча стали два реализованных большинства.

– У Никиты Беспалова был сегодня какой-то особый настрой?

– Парень готовится, играет, никаких реваншистских настроений не было.