22:51 22 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Ярушкин: "Хорошие три очка, волевая победа"

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И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен тем, что удалось сохранить преимущество. Напомним, что встреча была приурочена к 70-летию красно-белых. Команды, а также рефери вышли на лед в ретроформе. Перед матчем прошло специальное шоу и исполнен гимн СССР, а не России.

– Хорошие три очка, волевая победа. Мы неплохо играли два периода, а в третьем действовали по счету. Хотели сохранить преимущество, и это удалось сделать, – отметил Ярушкин. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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