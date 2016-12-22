Алексей Ярушкин: "Хорошие три очка, волевая победа"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен тем, что удалось сохранить преимущество. Напомним, что встреча была приурочена к 70-летию красно-белых. Команды, а также рефери вышли на лед в ретроформе. Перед матчем прошло специальное шоу и исполнен гимн СССР, а не России.

– Хорошие три очка, волевая победа. Мы неплохо играли два периода, а в третьем действовали по счету. Хотели сохранить преимущество, и это удалось сделать, – отметил Ярушкин. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)