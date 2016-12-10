Алексей Ярушкин: "Грипп лютует, многие спартаковцы против "Лады" играли с температурой"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (2:3 ОТ) остался доволен действиями звена, составленного из молодых игроков. По словам специалиста, многие хоккеисты хозяев играли с температурой.

– Удачное начало матча, – сказал Ярушкин. – Мы повели в счете, забросили две шайбы, пришли в раздевалку, сказали, что все хорошо. Но игра оставляет желать лучшего. Мы предупреждали ребят, что может случиться во втором периоде, так оно и произошло.

– Как оцениваете дебют нападающего Кляузова?

– Так получилось, что у нас играла молодая тройка: Куваев – Кляузов – Павлюков. Ребята действовали неплохо, выполнили то, что от них требовалось. Еще сумели создать несколько моментов в чужой зоне.

– Кто из травмированных вернется в строй после паузы?

– Процесс идет, врачи работают. Потапов, скорее всего, выйдет. У него была температура. Грипп лютует, сегодня многие хоккеисты играли с температурой.

– Прояснилась ситуация с Бердниковым?

– У него травма бедра. Думаю, после перерыва он должен выйти играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)