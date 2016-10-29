Алексей Ярушкин: "Это был не день "Спартака"

И.о главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Сочи" (2:5) рассказал, что после быстро пропущенных шайб пришлось менять план на игру. Тренер пояснил, почему перевел нападающего Радила в четвертное звено.

– Безобразное начало матча, быстро пропустили шайбы, пришлось менять план на матч, нужно было отыгрываться, но нахватали еще удалений, снова пропустили. В третьем периоде встрепенулись, старались исправить ситуацию, но, к сожалению, время было упущено.

– Есть какое-то объяснение, почему "Спартак" пропустил три быстрое шайбы?

– Не наш день.

– Вы перевели Радила в четвертое звено. Не было это ошибкой, поменять Стоа на Радила?

– Если помните, Радил и прошлую игру играл в четвертом звене, и тройка Стоа выглядела прилично вместе с Глазачевым. Радил добавил четвертому звену движение, оно смотрелось по-другому. Это был выигрышный состав прошлого матча. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).