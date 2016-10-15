Алексей Ярушкин: "Есть ли положительная динамика в игре "Спартака"? Пусть специалисты это оценивают"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после победы над "Сибирью" (2:1 Б) поблагодарил фанатов за поддержку. При этом он затруднился оценить прогресс команды после отставки Германа Титова (специалист оставил свой пост в понедельник).

– Спасибо болельщикам, которые, несмотря на наши неудачи, приходят нас поддержать, - отметил Ярушкин. - Нам очень нужна их помощь. А по игре могу сказать, что во втором периоде были удаление с одной и другой стороны, "Сибирь" реализовала свою возможность, а мы нет. В третьем периоде соперник старался играть по счету, мы удачно забили, а буллиты – это лотерея.

– Чем вызвано не включение в заявку на матч Радила?

– Он приболел.

– У вас в команде только трое нападающих набрали больше четырех очков. Это их уровень?

– Я являюсь исполняющим обязанности главного тренера с недавнего времени, поэтому точно не могу сказать. Да, есть такое, что первая тройка набирает очки, остальные гораздо меньше. Но по двум предыдущим играм могу сказать, что моменты есть у всех. Но у нас слабая реализация.

– То, что вы решили поставить на игру вратаря Никиту Беспалова было связано с "Сибирью?

– Тут все сложилось в одно. Прошлую игру голкипер сыграл неудачно. Поэтому решили поставить Беспалова.

– Видите ли вы положительную динамику в игре "Спартака" за то время, что вы в команде?

– Не мне об этом судить. Есть много специалистов, руководство, которые разберутся и оценят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)