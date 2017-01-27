Алексей Ярушкин: "Для Стэптона матч против "Северстали" стал лучшим в сезоне"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (3:2 ОТ) посетовал на то, что его команде не удалось дотерпеть до победы в основное время. По словам специалиста, для красно-белых сам факт победы куда важнее очков.

– Хотелось выиграть матч в основное время, - сказал Ярушкин. - Жаль, что не смогли дотерпеть, дообороняться, довести матч до победы в основное время, но для нас скорее важна победа, чем очки. Хорошо, что прервали неудачную серию.

– Оцените игру четвертой тройки и персонально игру Стэплтона. Не кажется вам, что это его лучший матч?

– Ребята молодые, неплохо сыграли. Тим уже в прошлых матчах когда играл с этими ребятами, действовал неплохо. Я с вами соглашусь, это была его лучшая игра.

– Планируете подтянуть кого-то из "Химика" и дать шанс сыграть вратарю Трушкову?

– Тема для обсуждения есть. Пока есть время для следующего матча. Мы это обсудим и примем решение. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)