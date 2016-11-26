Алексей Ярушкин: "Для "Спартака" это была долгожданная победа"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после победы над "Слованом" (4:2) порадовался, что его команде удалось прервать серию поражений. Тренер добвил, что по содержанию игра получилась неплохая.

– Для нас это была долгожданная победа. Хорошо, что прервали серию поражений, потому что в команде было не очень хорошее настроение. Это психологически давило. С учетом того, что мы неплохо играли предыдущие матчи. Ребята здорово играли и победили.

– Довольны сегодня содержанием игры?

– Неплоха игра по содержанию. Хорошо, что в первом выстояли меньшинство. Много было меньшинства. Во втором периоде хорошо реализовали моменты. Был хорош момент 5 на 3, но не забили. А в третьем периоде играли по счету, это удалось, соперник раскрылся, у нас появились моменты, которые были реализованы. (Юлий ГРИГОРЬЕВСКАЯ)