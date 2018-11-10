Алексей Василевский: "Игра с Финляндией по уровню выше, чем в КХЛ"

Защитник сборной России Алексей Василевский выразил мнение, что матчи национальных команд по уровню хоккея выше, чем в КХЛ. В четверг в стартовом матче Кубка "Карьяла" сборная России обыграла Финляндию со счетом 3:0.

– В том матче все на другом уровне: скорость, движение, силовая борьба, – цитирует ТАСС Василевского. – Все это повыше, чем в чемпионате. За сборную всегда приятно играть – я рад, что меня вызвали, это неоценимый опыт.

Без Никиты (Трямкина) никакого дискомфорта не было – мы с Хафизуллиным прекрасно друг друга понимали, знали, как и куда открыться. Без разницы, с каким партнером играть – с любым можно найти взаимопонимание.

Команда у нас молодая, и всем новичкам надо доказывать, что тебя позвали в сборную, через свою работу, желание. Думаю, кто себя здесь покажет, того вызовут на домашний этап Евротура.