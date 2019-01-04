Алексей Тертышный: "Трактору" удался второй тайм, а Демченко нас сегодня выручал"

Исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора"​ (0:3), сообщает официальный сайт команды из Челябинска.

– Первый период был равным. Второй период нам удался, создали достаточное количество моментов. В третьем периоде сосредоточились на обороне. У "Амура" были хорошие моменты, но голкипер Василий Демченко нас сегодня выручал. Хочу поздравить с победой команду и болельщиков, которые нас сегодня очень хорошо поддерживали, – приводит слова Тертышного пресс-служба "Трактора".

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