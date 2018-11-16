Алексей Тертышный: "Сухачев давно готов играть на таком уровне"

Главный тренер "Трактора" Алексей Тертышный прокомментировал поражение от СКА (0:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелый получился матч, – сказал Тертышный. – Мы готовились, понимали, какой соперник. Ребята молодцы. Задание они выполнили. Единственное – не хватило гола, чтобы зацепить очки. Но такой уж соперник.

– 20-летний Сухачев впервые вышел в стартовом составе на матч КХЛ.

– Влад давно ждал своего шанса. С начала чемпионата. Сегодня этот шанс выпал – Демченко приболел. И Сухачев его использовал. Очень хорошо сыграл. Молодец. Пусть так же работает, старается. Он давно готов играть на таком уровне. Мы только рады, что у нас такие вратари.

– Кравцова в молодежной сборной использовали на позиции центра. Планируете ли вы попробовать его в роли центрального?

– Нет. У нас достаточно центральных в команде. Поэтому не планирую. (Игорь Еронко)​