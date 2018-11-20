Алексей Тертышный: "По Сухачеву пока информации нет. Определимся с нашими действиями позднее"

Главный тренер "Трактора" Алексей Тертышный прокомментировал поражение от "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3). Он также заявил, что информации по голкиперу Владиславу Сухачеву пока нет.

– Мы допустили ряд ошибок, которые привели к голам. Опять же, не забивая голов – сложно выиграть матч. Были моменты, но реализация пока хромает. Будем работать.

– Что с Владиславом Сухачевым?



– На данный момент информации нет. Сейчас доктора его посмотрят, и тогда определимся с дальнейшими действиями.

"Ак Барс" набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. "Трактор" с 25 баллами занимает 10 строчку.

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