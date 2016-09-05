Алексей Терещенко: "Надо было доводить матч с "Авангардом" до победы"

Капитан московского "Динамо" Алексей Терещенко после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:3 Б) выразил сожаление е по поводу результата. Для бело-голубых это поражение стало первых в сезоне.

– Впечатления отрицательные! – приводит официальный сайт "Динамо" слова Терещенко. – Надо было доводить до победы. Первый период сыграли очень плохо, хотя имели три голевых момента – нужно было забивать. Большинство реализовали и повели в счете, но не довели, так как были ошибки. Будем исправлять, будем работать дальше.

– Во втором периоде команда очень хорошо смотрелась, почему не удалось удержать игру?

– Надо сказать, что в третьем периоде мы тоже играли неплохо: не давали ничего сделать сопернику. Но были ошибки с добиванием. Ну и чтобы выигрывать, нужно забивать. Моменты были, но мы не смогли их реализовать. Нужно играть до конца и играть правильно.

– Команда скоро отправляется в следующий выезд. Какие у вас ожидания, выделяете ли кого-то из соперников?

– Никого. К каждому сопернику нужно готовиться и стараться их обыграть. Вот и будем готовиться.

– Как оцениваете игру команды в новом сезоне?

– Пока сложно давать какие-то оценки, мы только начали. Дай бог, все будет нормально. Будем стараться двигаться в правильном направлении.