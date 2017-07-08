Алексей Шевченко: "Жердев близок к переходу в московское "Динамо"

Как стало известно корреспонденту "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО, нападающий Николай Жердев, скорее всего, в ближайшее время перейдет в московское "Динамо". А вот форвард Станислав Галиев, права на которого принадлежали старому юридическому лицу, представлявшему московский клуб, с большой вероятностью окажется в другой команде - бело-голубые не готовы удовлетворить финансовые запросы экс-игрока системы "Вашингтона".

32-летний Жердев в минувшем сезоне за нижегородское "Торпедо" провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 29 (8+21) очков и записал на свой счет три встречи в плей-офф.