Алексей Шевченко: "Тальбо в "Локомотиве" сказали подождать до субботы. Возможно, он останется в команде"

Корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО в своем репортаже с Кубка ЛЖД рассказал о неожиданных новостях из "Локомотива". По его информации, канадский форвард Максим Тальбо может остаться в клубе.

- Максу Тальбо сказали, чтобы он подождал до субботы, и в клубе примут решение, - отмечает Шевченко. - Возможно, он останется в команде. Это настоящая бомба.

В минувшем сезоне Тальбо провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) очков, в плей-офф он отметился 1 передачей в 9 играх.