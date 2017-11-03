Алексей Шевченко: "Салак может перейти в "Локомотив"

Как стало известно корреспонденту "СЭ" Алексею Шевченко, чешский голкипер "Сибири" Александр Салак может перейти в "Локомотив" до конца ноября. Ранее, по нашим данным, вратарь новосибирского клуба попросил об обмене в другую команду.

30-летний Салак выступает за новосибирцев с декабря 2014 года. В этом сезоне он провел 22 матча (8 побед - 12 поражений) за "Сибирь", процент отраженных бросков - 92.