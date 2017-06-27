Алексей Шевченко: "Радулова в СКА не будет"

Корреспондент отдела хоккея "СЭ" Алексей Шевченко в ходе онлайн-интервью на нашем канале YouTube подчеркнул, что нападающего Александра Радулова не стоит ждать в СКА. По его словам, на российскую суперзвезду могут претендовать другие команды из КХЛ.

– В судьбе Александра Радулова никаких изменений не произошло, идут переговоры по поводу суммы и сроков (контракта) с "Монреалем", но они вялотекущие, – сказал Шевченко. – После 1 июля будут какие-то новости, потому что с этого дня можно будет подписывать неограниченно свободных агентов. В России пока тоже никаких новостей нет. Радулова абсолютно точно не будет в ЦСКА, причины очень серьезные, но я о них говорить не буду. По некоторым причинам его не будет там долго. ЦСКА и СКА исключены.

– По каким причинам?

– Не финансовым и не игровым. Может быть, по личностным. А что касается СКА, то он будет экономить. Армейцы не будут сейчас тратить денег на игроков. И даже эта сумма за Гаврикова – это все-таки не те деньги, на которые претендует Радулов.

– А где он тогда может оказаться?

– Остаются три клуба – "Ак Барс", "Металлург" Мг и "Авангард". Но последний клуб, я знаю, очень экономный. Он уже все деньги на состав потратил, осталось немного на легионера. А еще я все время забываю про "Салават Юлаев". Но Омск я бы вынес за скобки, поэтому остаются все равно три клуба. Теперь весь вопрос в поиске денег, тех средств, которые будут уходить только на Радулова. Это все-таки серьезная сумма – порядка 8-10 миллионов долларов за сезон на три года.