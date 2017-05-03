Алексей Шевченко: "Федорову стоит уйти из ЦСКА"

Журналист "СЭ" Алексей Шевченко выразил мнение, что генеральному менеджеру ЦСКА Сергею Федорову стоит покинуть свой пост. Срок контракта руководителя с армейцами истек вчера.

– У Федорова закончился контракт с ЦСКА, – сказал Шевченко. – Подпишет ли новый – это другой вопрос. Я думаю, что на ту роль, которую ему сейчас выделило руководство клуба, он, наверное, не пойдет, потому что это издевательство. Он тренер-селекционер и тренирует буллиты. Стоит с ними там на льду.

Я, конечно, уважаю Сергея Федорова, но он буллиты тренировал с командой еще на сборе в Швейцарии. А процент выигранных буллитов у ЦСКА все ниже и ниже. Армейцы все буллиты в Ярославле проиграли. Что там тренировать. Он может уйти, и это не будет потерей для клуба.

Есть такие вещи, как аппаратные войны. Я думал, есть ли такое в Америке. Мы все забываем, что в клубах НХЛ есть хозяева. Когда ты хозяин чего-то, тебе легче выстроить систему работы. Ты уже спрашиваешь с генменеджера. Ты не ходишь спрашивать с уборщицы. Генменеджер контролирует все. Он не волнуется, что его кто-то подсидит. Потому что он разговаривает только с президентом.

В ЦСКА, как и в других клубах, существуют интриги. Они не обошли стороной и СКА. Когда, помните, назначили Назарова – Роман Ротенберг был удивлен этим. Все запутанно.

Федорова съели интриги – он оказался очень мягким человеком. Сразу поняли, что ему можно садиться на шею. Он привел с собой людей, которым доверял, и их стали выкидывать из клуба. Федоров не мог ничего сделать. Его быстро сожрали. Помню этот момент прекрасно, когда Рубена Бегунца поставили начальником команды, он был человеком Федорова. Его уволили, и Федоров даже ничего не сделал.