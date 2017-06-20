16:31 | Хоккей — КХЛ

Алексей Шевченко: "Думаю, Овечкин струсил, не задав вопрос о "Динамо" на "Прямой линии"

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Корреспондент отдела хоккея Алексей Шевченко во время онлайна ответил на вопросы пользователей социальных сетей "СЭ". Полную запись эфира вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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spetrov

inspire :))) Остается понять, выехал ли уже за Алексеем Шевченко фургон с надписью "Хлеб", или он успеет добежать до канадской границы. :)

18:32

inspire

spetrov, а вообще PR этой проблеме уже сделан, до ушей ВВП она уже дошла )))

18:18

MOCKBA

А зачем смотреть, можно просто Крылова вспомнить; "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"

17:52

ЮРОП

Очень жаль имя "спорт экспресс"...

17:48

spetrov

inspire, эта проблема точно не для него ---- вполне вероятно.

17:32

inspire

spetrov old grumbler, к тому же нельзя забывать, что путей решения проблемы, если она есть, может быть несколько. И не обязательно все они идут через ухо Президента страны. =============== и эта проблема точно не для него

17:30

spetrov

old grumbler, к тому же нельзя забывать, что путей решения проблемы, если она есть, может быть несколько. И не обязательно все они идут через ухо Президента страны.

17:29

Denissimo

Ну хоть перестал как гопник разговаривать в отличие от прошлых видосов. А вот роль проавдоруба на себя взять это кто ему разрешил? )

17:11

old grumbler

А почему Овечкин должен спасать бездарное руководство которое потратило деньги и не добилось результата?

17:06

spetrov

Да он многих, судя по интервью, любит таким образом. :) Включая коллег по опасному ремеслу журналиста СЭ. :)

16:49

Kot13

Как же нежно сей журнализд любит Ови...

16:41