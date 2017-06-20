Алексей Шевченко: "Думаю, Овечкин струсил, не задав вопрос о "Динамо" на "Прямой линии"

Корреспондент отдела хоккея Алексей Шевченко во время онлайна ответил на вопросы пользователей социальных сетей "СЭ". Полную запись эфира вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube.
Корреспондент отдела хоккея Алексей Шевченко во время онлайна ответил на вопросы пользователей социальных сетей "СЭ". Полную запись эфира вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube.
spetrov
inspire :))) Остается понять, выехал ли уже за Алексеем Шевченко фургон с надписью "Хлеб", или он успеет добежать до канадской границы. :)
18:32
inspire
spetrov, а вообще PR этой проблеме уже сделан, до ушей ВВП она уже дошла )))
18:18
MOCKBA
А зачем смотреть, можно просто Крылова вспомнить; "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"
17:52
ЮРОП
Очень жаль имя "спорт экспресс"...
17:48
spetrov
inspire, эта проблема точно не для него ---- вполне вероятно.
17:32
inspire
spetrov old grumbler, к тому же нельзя забывать, что путей решения проблемы, если она есть, может быть несколько. И не обязательно все они идут через ухо Президента страны. =============== и эта проблема точно не для него
17:30
spetrov
old grumbler, к тому же нельзя забывать, что путей решения проблемы, если она есть, может быть несколько. И не обязательно все они идут через ухо Президента страны.
17:29
Denissimo
Ну хоть перестал как гопник разговаривать в отличие от прошлых видосов. А вот роль проавдоруба на себя взять это кто ему разрешил? )
17:11
old grumbler
А почему Овечкин должен спасать бездарное руководство которое потратило деньги и не добилось результата?
17:06
spetrov
Да он многих, судя по интервью, любит таким образом. :) Включая коллег по опасному ремеслу журналиста СЭ. :)
16:49
Kot13
Как же нежно сей журнализд любит Ови...
16:41