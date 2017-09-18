Алексей Шевченко: "Боюсь, "Лада" уже к первой паузе на Евротур может комплектовать команду для матчей против "Спутника" и ЦСК ВВС"

Корреспондент отдела хоккея "СЭ" Алексей Шевченко считает, что время "Лады" в КХЛ можно посчитать днями. Он отметил, что при нынешней ситуации команда из Тольятти уже может комплектовать команду для участия в ВХЛ.

Вчера "Лада" проиграла "Локомотиву" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды восьмым подряд.

– После игры с московским "Динамо" я спросил у главного тренера "Лады" Артиса Аболса, что он намеревается делать, чтобы завершить серию поражений. "Выиграть в следующей игре", – смело признался он. И снова проиграл. Но дело даже не в поражении. После этого матча команда из-за травмы потеряла Иржи Новотны, и мы снова поворачиваемся к менеджерам и спрашиваем: "Вы чем там занимаетесь?". Хорошо, денег у команды мало, но, значит, надо объяснять владельцам, что необходимы дополнительные средства на усиление. Иначе даже нынешние затраты уйдут в песок.

Не секрет, что команда из Тольятти находится в группе риска, где собраны коллективы, которых исключат после сезона. Спортивному результату там отводится 30 процентов, и только попадание в плей-офф спасет клуб. Да, команду стали показывать по ТВ, но вряд ли к ней есть большой интерес. Зрители собираются, но посмотрим, что начнется после серии поражений. Маркетинг и реклама? После игры с "Динамо" менеджеры бежали от журналистов, а один из лидеров команды сказал "сейчас вернусь" и спрятался в автобусе.

Надо срочно все исправлять, но счет уже пошел на дни. Боюсь, что при нынешней ситуации, "Лада" уже к первой паузе на Евротур может комплектовать команду для матчей против "Спутника" и ЦСК ВВС, – считает Шевченко.

Напомним, КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.

Обзор дня Алексея Шевченко