Алексей Семенов: "Турне "Витязя" будет тяжелым"

Капитан "Витязя" Алексей Семенов ждет непростых встреч на выезде в ближайшие дни. 3 января подмосковная команда сыграет с новокузнецким "Металлургом", далее "Витязю" предстоят матчи в Омске с "Авангардом", в Новосибирске с "Сибирью" и в Пекине с новичком КХЛ "Куньлунем".

– Турне будет тяжелым, – цитирует официальный сайт "Витязя" Семенова. – Накладывает отпечаток перелет в Сибирь, смена часового пояса. Мы находимся на границе восьмерки Западной конференции, нам нужно брать по максимуму. Все ребята это понимают. Так что нужно будет выложиться на сто процентов. Травмированные? Нет, все в бою, так что будем биться за путевку в плей-офф.