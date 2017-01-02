11:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Семенов: "Турне "Витязя" будет тяжелым"

0
0
0

Капитан "Витязя" Алексей Семенов ждет непростых встреч на выезде в ближайшие дни. 3 января подмосковная команда сыграет с новокузнецким "Металлургом", далее "Витязю" предстоят матчи в Омске с "Авангардом", в Новосибирске с "Сибирью" и в Пекине с новичком КХЛ "Куньлунем".

– Турне будет тяжелым, – цитирует официальный сайт "Витязя" Семенова. – Накладывает отпечаток перелет в Сибирь, смена часового пояса. Мы находимся на границе восьмерки Западной конференции, нам нужно брать по максимуму. Все ребята это понимают. Так что нужно будет выложиться на сто процентов. Травмированные? Нет, все в бою, так что будем биться за путевку в плей-офф.

Дополнительная информация

http://hcvityaz.ru/news.php?full=6796

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ