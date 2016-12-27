00:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Потапов: "Возможно, "Витязь" был не готов к такому шумовому давлению"

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Капитан "Торпедо" Алексей Потапов подчеркнул, что команда смогла обыграть "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ благодаря шумовому давлению, которое создали болельщики. Нижегородцы взяли верх над подмосковной командой со счетом 3:2. Победную шайбу шведский форвард хозяев Джон Норман забросил на 57-й минуте. В предыдущих двух домашних матчах нижегородцы уступили ярославскому "Локомотиву" (1:3) и московскому "Динамо" (1:2 ОТ).

– Неубедительно сыграли предыдущие два домашних матча, – приводит "Р-Спорт" слова Потапова. – Где-то не везло, где-то допускали ошибки. Хорошо, что сумели закончить год победой. Надо отдать должное нашим болельщикам. (Из-за траура) не было музыки, и болельщики своими голосами просто заполнили арену, заглушив тишину. Возможно, "Витязь" оказался не готов к такому шумовому давлению. А нам болельщики этим здорово помогли.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161227/1114302712.html

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