21:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Потапов: "В матче с "Ак Барсом" на льду была война"

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Нападающий "Торпедо" Алексей Потапов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (2:0) отметил, что его команды в сегодняшнем поединке была искра. По его словам, нижегородцы смогли продемонстрировать характер.

- "Ак Барс" - такой соперник, в игре с которым не нужно искать какой-то дополнительной мотивации, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Потапова. - У нас очень плотный график, мы теряем много сил и эмоций. Иногда сложно эти эмоции найти. Но в сегодняшней матче у команда была искра... Я вышел после длительной паузы, и ребята помогли мне быстрее почувствовать игру. А вообще на площадке была война, настоящая война! Мы смогли продемонстрировать характер, и это принесло свои плоды.

- Теперь вас ожидает небольшая пауза. Это поможет команде?

- Безусловно. У некоторых ребят есть микротравмы, и будет время их залечить. Мы проведем время с семьями, восполним потерю эмоций, немного отдохнем. 

- Но несколько игроков сыграют за сборные. 

- Это будет для ребят дополнительным стимулом. Да и опыт, полученный в играх за национальные команды, очень пригодится.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12347-aleksey-potapov-u-komandy-byla-iskra.html

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