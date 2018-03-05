Алексей Потапов: "У игроков "Амура" было два момента и они оба забили после ошибок "Ак Барса"

Нападаюший "Ак Барса" Алексей Потапов после второго матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (3:2) отметил, что встреча до последнего держала в напряжении. Форвард также добавил, что хабаровчане при своих трибунах будут играть агрессивнее.
– Непростой матч, – цитирует клубная пресс-служба Потапова. – Все прекрасно понимали, что соперник будет цепляться. У них было два момента, они оба забили после наших ошибок. Думаю, всем матч понравился. До последнего держал в напряжении.
– Сегодня "Амур" прибавил или вы позволили сопернику сыграть так?
– Мы придерживались своего плана, допустили одну-две ошибки, которые соперник использовал.
– Такие победы в концовке матча добавляют больше уверенности?
– Безусловно. Такие победы гораздо важнее, чем 5:0 или 6:1. Они и у зрителей откладываются, и нам придают больше уверенности.
– На ваш взгляд, сценарий игр в Хабаровске не поменяется?
– Не знаю. Думаю, соперник при своих трибунах будет играть агрессивнее. Они захотят порадовать болельщиков. Нас ждут увлекательные матчи.
– В большинстве много бросаете, но нет голов. Почему?
– Не совсем правильно, может быть, я играю. Вратарь "Амура" быстро перемещается, все успевает. Может быть, надо больше создавать помехи.
– Значит все дело в Метсоле?
– Дело во мне.