Алексей Потапов: "Трактор" здорово играет в средней зоне, в зоне обороны, поэтому красивого хоккея изначально не предвиделось"

Форвард "Ак Барса" Алексей Потапов после выездной победы над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) в интервью пресс-службе клуба отметил, что соперник здорово играет в средней зоне, в зоне обороны, поэтому красивого хоккея изначально не предвиделось.

– Мы разбирали соперника, они здорово играют в средней зоне, в зоне обороны, поэтому красивого хоккея изначально не предвиделось. В принципе, так и получилось. Мы удачно забили один-два, им пришлось волей-неволей ехать в атаку. Соответственно, начали образовываться дыры, и мы выиграли на контратаках. Сегодня встречались две оборонительные команды, которые не должны были позволять друг другу играть в нападение.

– После такого гола хочется спросить – почему Алексей Потапов не исполняет послематчевые буллиты?

– Да вы что. Просто так получилось, слава богу. У нас есть ребята, у которых мастерства вагон и маленькая тележка. Я к ним не отношусь.

– Такая победа может послужить зарядом на всю выездную серию?

– Я надеюсь, дай бог. Но каждая игра – это отдельная война.

"Ак Барс" набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. "Трактор" с 25 баллами занимает 10 строчку.

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