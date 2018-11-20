Алексей Потапов: "Трактор" здорово играет в средней зоне, в зоне обороны, поэтому красивого хоккея изначально не предвиделось"

Форвард "Ак Барса" Алексей Потапов после выездной победы над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) в интервью пресс-службе клуба отметил, что соперник здорово играет в средней зоне, в зоне обороны, поэтому красивого хоккея изначально не предвиделось.
– Мы разбирали соперника, они здорово играют в средней зоне, в зоне обороны, поэтому красивого хоккея изначально не предвиделось. В принципе, так и получилось. Мы удачно забили один-два, им пришлось волей-неволей ехать в атаку. Соответственно, начали образовываться дыры, и мы выиграли на контратаках. Сегодня встречались две оборонительные команды, которые не должны были позволять друг другу играть в нападение.
– После такого гола хочется спросить – почему Алексей Потапов не исполняет послематчевые буллиты?
– Да вы что. Просто так получилось, слава богу. У нас есть ребята, у которых мастерства вагон и маленькая тележка. Я к ним не отношусь.
– Такая победа может послужить зарядом на всю выездную серию?
– Я надеюсь, дай бог. Но каждая игра – это отдельная война.
"Ак Барс" набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. "Трактор" с 25 баллами занимает 10 строчку.