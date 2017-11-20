Алексей Потапов: "Переход в "Ак Барс" – это как в сказке оказаться"

Нападающий "Ак Барса" Алексей Потапов, ранее выступавший в составе "Торпедо", подчеркнул, что новость о переходе стала для него неожиданной. По словам форварда, он долго не мог поверить в то, что продолжит карьеру в казанском клубе.

– Да, новость оказалась неожиданной. "Ак Барс" – топ-клуб, который с детства ассоциируется с кубковым бойцом, который всегда борется за медали и Кубок. Переход сюда – это как в сказке оказаться. Очень долго не мог поверить. Весть пришла с утра, а уже в обед я выезжал сюда. Не было времени на раскачку.

– С какими чувствами покидали родное "Торпедо"?

– Были смешанные чувства: и радость, и огорчение, и грусть, и страх. Полный букет чувств.

– Вы почти месяц не играли. Как физически себя ощущаете?

– Вчера была очень интенсивная тренировка. Здесь вообще все интенсивно и отточено. Вчера пришлось продышаться, ноги забились, но сегодня уже волнение ушло, и я более сконцентрировано работал. Насколько можно оценить мою готовность? Об этом поговорим после игры. Надеюсь, сегодня сделаю всё возможное.

– В "Торпедо" вы почти сезон отыграли в защите. Где вам удобнее играть?

– Мне удобнее там, где я буду приносить наибольшую пользу команде.

– Вы готовы к тому, что в "Ак Барсе" скажут играть в обороне?

– Я готов ко всему.

Потапов перешел в "Ак Барс"