Алексей Потапов: "Нерв в дерби "Ак Барса" и "Салавата" чувствовался с самого утра"

Форвард "Ак Барса" Алексей Потапов после победы в "зеленом дерби" (3:1) отметил важность поддержки трибун и первой ответной шайбы.

- Здорово, что мы отыгрались в следующей же смене после пропущенного гола, - говорит Потапов. - Это придало эмоций и сил. Мы словно завелись заново. Мы полетели вперед, но игровой рисунок был виден. Я рад, что завести команду удалось именно нашему звену.

- Казалось, что во втором периоде каждая смена была на грани драки.

- Это хорошо. Нерв ощущался даже не с первых минут, а самого утра. Соперник раскатился, мы вышли на лед и увидели, что на каждом сиденье лежат белые таблички. Мы были рады, что к такой игре так подошли. Сегодня была прекрасная поддержка. Очень обидно, что мы проиграли "Йокериту", но думаю, что сегодня нам удалось закрыть то поражение. (Артур Еникеев).