22:03 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Потапов: "Для "Торпедо" сезон получается непредсказуемым"

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Капитан "Торпедо" Алексей Потапов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (3:1) подчеркнул, что команды начали встречу в выжидательной манере. По его словам, текущий сезон для нижегородцев получается непредсказуемым.

- В первом периоде мы в большей степени присматривались к сопернику, - приводит пресс-служба торпедовцев слова Потапова. - Была выжидательная игра со стороны каждой из команд. В перерыве тренер внес коррективы, и "Торпедо" заиграло по-другому.

- От соперника, возможно, ожидали большего сопротивления?

- Ожидания очень часто не оправдываются. Сезон получается какой-то непредсказуемый. Вспомните хотя бы нашу предыдущую домашнюю серию. Любой соперник выходит заряженным на борьбу, а потому проходных или легких матчей у нас не было. Это касается и поединка с "Югрой".

- Матч Россия - Канада удалось посмотреть?

- Нет. Но как только проснулся, сразу включил интернет, чтобы узнать, как сыграли, как проходила борьба.

- С начала сезона вы играете в защите. Хочется вернуться обратно в нападение?

- Все решает тренер. Где я нужен, там и буду играть.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12092-aleksey-potapov-gde-ya-nuzhen-tam-i-budu-igrat.html

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