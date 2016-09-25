Алексей Потапов: "Для "Торпедо" сезон получается непредсказуемым"

Капитан "Торпедо" Алексей Потапов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (3:1) подчеркнул, что команды начали встречу в выжидательной манере. По его словам, текущий сезон для нижегородцев получается непредсказуемым.

- В первом периоде мы в большей степени присматривались к сопернику, - приводит пресс-служба торпедовцев слова Потапова. - Была выжидательная игра со стороны каждой из команд. В перерыве тренер внес коррективы, и "Торпедо" заиграло по-другому.

- От соперника, возможно, ожидали большего сопротивления?

- Ожидания очень часто не оправдываются. Сезон получается какой-то непредсказуемый. Вспомните хотя бы нашу предыдущую домашнюю серию. Любой соперник выходит заряженным на борьбу, а потому проходных или легких матчей у нас не было. Это касается и поединка с "Югрой".

- Матч Россия - Канада удалось посмотреть?

- Нет. Но как только проснулся, сразу включил интернет, чтобы узнать, как сыграли, как проходила борьба.

- С начала сезона вы играете в защите. Хочется вернуться обратно в нападение?

- Все решает тренер. Где я нужен, там и буду играть.