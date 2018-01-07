Алексей Попов: "Раньше мог назвать весь состав "Спартака"

Журналист и телекомментатор Алексей Попов, который является болельщиком"Спартака", считает, что в текущем сезоне красно-белые показывают хорошую игру. В интервью пресс-службе КХЛ он рассказал о том, что хорошо знает главного тренера команды Вадима Епанчинцева.

– Как оцените выступление красно-белых в нынешнем сезоне?

– Хорошо. У нас уже были неплохие старты и отличные серии, но потом случались непонятные поражения, и в итоге спартаковцы оказывались вне плей-офф. Сейчас вроде выступаем более уверенно. Хотя я всегда боюсь сглазить. Прошлый сезон сложился неудачно. На этом фоне приятно удивлен тем, что теперь наша команда перешла в разряд, скажем так, хорошего плотного середняка. И еще, конечно, порадовало, когда в первом домашнем поединке в наступившем году красно-белые при полных трибунах взяли верх над "Салаватом Юлаевым". Просто здорово!

– Насколько я знаю, в свое время вы были хорошо знакомы с Вадимом Епанчинцевым – ныне главным тренером московского "Спартака"…

– Да. Мы очень дружили до моего отъезда в Монако в 92-ом году. Ещё в нашу компанию входил известный нападающий красно-белых Миша Иванов. В то время как раз "искрила" тройка молодых хоккеистов – Вадик Епанчинцев, Дима Клевакин и Сережа Шаламай. На самом деле, выступали они отлично. Все говорили, что эти ребята перспективны. Теперь, когда я вижу Вадима в качестве главного тренера, думаю: какой же я старый...

– В те годы "Спартаком" вы практически жили.

– Так и было. В период с 90 по 93 год. Один раз даже на автобусе ездил вместе с командой в Воскресенск на встречу с "Химиком". Я знал всех в составе, как сейчас в "Формуле 1", где мне не надо заучивать, кто и за кого выступает. Мог назвать все пятерки: четыре основные и запасную. Кто из ребят какого года рождения, на какой позиции выходит на лёд и под каким номером.