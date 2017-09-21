Алексей Пепеляев: "Рад победе над "Адмиралом", но для защиты игра была ужасной"

Защитник "Спартака" Алексей Пепеляев после победы над "Адмиралом" (7:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что этот результат был нужен красно-белым "кровь из носу". Отметим, что игрок обороны столичной команды перевел игру в овертайм, при счете 6:5 в пользу дальневосточников забросив шайбу за две десятых секунды до конца третьего периода.

- Верили до конца, что спасем игру, потому что сейчас у нас такое положение – победа нужна была кровь из носу, - цитирует "Р-Спорт" Пепеляева. - Все бились и старались, какой бы ни был счет в третьем периоде. Конечно, рады победе, я рад, что забил первый гол за "Спартак", но для защитников и вратаря эта игра, конечно, была просто ужасной.