Алексей Морозов: "В конкурсе буллитов ребята показали мастерство, а не клоунаду"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов остался доволен мастер-шоу в рамках звездного уик-энда КХЛ. В нем команда "Востока" выиграла у "Запада" со счетом 5:2.

– Все конкурсы интересные были. "Биатлон" – интересная задумка, – цитирует "Бизнес online" Морозова. – В последнем раунде Капризов попал в две мишени, пробежал меньше кругов и принес своей команде победу. Приятно, что ребята выложились. Буллиты понравились. Ребята показали мастерство, а не клоунаду какую-то. Павел Дацюк два отличных буллита забил. Владимир Ткачев выиграл заслуженно – здорово исполнил. Да, чуть-чуть не по правилам, все-таки клюшка была высоко поднята, но ведь красиво и болельщикам понравилось.

– В этом году Матч звезд пройдет не в формате матча между конференциями, а виде мини-турнира среди дивизионов. Да еще и в формате игры на 4 на 4. Что об этом думаете?

– Мне кажется, это правильное изменение. В прошлом году команды сыграли со счетом 28:23. Иногда ребята просто стояли. Вратарям наверняка было очень обидно столько пропускать. Думаю, что в этом году такого крупного счета точно не будет. Все будут играть на победу.

– В конкурсе на самый сильный бросок устоял рекорд Александра Рязанцева. Надолго ли?

– Все рекорды когда-нибудь бьются. Тот же Сергей Мозякин побил рекорд Бориса Михайлова. Клюшки улучшаются, производят по новым технологиям. Игрокам становится легче бросать. Плюс сейчас создаются специальные залы, где можно тренироваться бросок,