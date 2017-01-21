21:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Морозов: "В конкурсе буллитов ребята показали мастерство, а не клоунаду"

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов остался доволен мастер-шоу в рамках звездного уик-энда КХЛ. В нем команда "Востока" выиграла у "Запада" со счетом 5:2.

– Все конкурсы интересные были. "Биатлон" – интересная задумка, – цитирует "Бизнес online" Морозова. – В последнем раунде Капризов попал в две мишени, пробежал меньше кругов и принес своей команде победу. Приятно, что ребята выложились. Буллиты понравились. Ребята показали мастерство, а не клоунаду какую-то. Павел Дацюк два отличных буллита забил. Владимир Ткачев выиграл заслуженно – здорово исполнил. Да, чуть-чуть не по правилам, все-таки клюшка была высоко поднята, но ведь красиво и болельщикам понравилось.

– В этом году Матч звезд пройдет не в формате матча между конференциями, а виде мини-турнира среди дивизионов. Да еще и в формате игры на 4 на 4. Что об этом думаете?

– Мне кажется, это правильное изменение. В прошлом году команды сыграли со счетом 28:23. Иногда ребята просто стояли. Вратарям наверняка было очень обидно столько пропускать. Думаю, что в этом году такого крупного счета точно не будет. Все будут играть на победу.

– В конкурсе на самый сильный бросок устоял рекорд Александра Рязанцева. Надолго ли?

– Все рекорды когда-нибудь бьются. Тот же Сергей Мозякин побил рекорд Бориса Михайлова. Клюшки улучшаются, производят по новым технологиям. Игрокам становится легче бросать. Плюс сейчас создаются специальные залы, где можно тренироваться бросок,

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/182244/

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