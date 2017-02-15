Управляющий директор МХЛ и президент "Крыльев Советов" Алексей Морозов в интервью "СЭ" рассказал, как он повлиял на нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина. Сегодня 35-летний форвард забросил 48-ю шайбу в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ, которая стала для него 999-м очком в чемпионатах России.

- Кирилл Капризов не стесняется ветеранов на льду. Увидим его на чемпионате мира?

- А кого стесняться? Он показал хорошую игру и на молодежном чемпионате, и за национальную сборную. Все будет зависеть от состава, в какой роли его видит тренер. Поскольку не каждый игрок, который у нас выделяется, попадает в сборную. Кто-то до ворот не доезжает (улыбается).

- К слову, на Матче звезд Сергей Мозякин признался, что благодарить за его многочисленные интервью нужно именно вас.

- Много общались в раздевалке с ребятами. Когда говорили с Сергеем, сказал: "Сходи, надо, люди ждут от тебя интервью". И он согласился. Молодец, что побил свои рекорды в этом сезоне. Пускай поднимает планку, чтобы молодые стремились его опередить.

- Падет ли вечный рекорд Вениамина Александрова? (53 шайбы в чемпионате-1962/63. – Прим. "СЭ")

- Надеемся. Почему бы не взять и эту высоту, если все остальные уже побил. Уж последний-то должен! (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Морозова – скоро в "СЭ"