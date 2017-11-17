Алексей Морозов: "Приоритетом КХЛ остается взаимодействие со сборными"

Управляющий директор МХЛ, экс-капитан сборной России Алексей Морозов рассказал темы, которые были затронуты на заседании Правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ​).

– Обсудили выполнение действующей трехлетней стратегии развития лиги и переходе на новую семилетнюю, – заявил Морозов. – Затронули направления, по которым в лиге будет проводиться работа. Упор будет сделан на спортивную составляющую, повышения зрелищности чемпионата, работу клубов по привлечению болельщиков, привлечение коммерческих спонсоров, уход от финансирования госкомпаний. Есть время подготовиться к Совету директоров, на котором стратегия будет приниматься.

– Перенос матча открытия на сентябрь означает, что летний хоккей у нас не зашел?

– В олимпийский сезон сжаты сроки проведения чемпионата, большая пауза, поэтому начинали в августе. Со следующего сезона наметили старт в сентябре. Лиша уже работает над новым календарем, который будет разработан не людьми, а в информационной системе. Будет налажено взаимодействие с клубами, и хоккей в дворцах будет в приоритете над шоу-программами.

– Как это будет осуществлено, ведь большинство арен не принадлежат клубам?

– Это планируется сделать, это будет удобно для составления календаря.

– Перерывы на матчи сборной станут меньше?

– Не могу сейчас сказать. Приоритетом КХЛ остается взаимодействие со сборными, как и у других лиг. Это будет обсуждаться вместе с ФХР. (Евгений БЕЛОУСОВ)