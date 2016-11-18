Алексей Морозов: "При игре "четыре на четыре" будет больше пространства для индивидуальной техники"

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов отметил, что новый формат проведения матча звезд КХЛ позволит игрокам показать свое индивидуальное мастерство. 22 января в Уфе состоится мини-турнир с участием четырех команд каждого из дивизионов лиги по схеме игры "четыре на четыре".

- Что-то новое – это всегда интересно, - приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова. - У ребят будет стимул: проявить себя в новом турнире, выиграть его, завоевать золотые медали, стать первыми. При игре в формате "четыре на четыре" будет больше пространства для индивидуальной техники, можно будет показать свое мастерство. Думаю, будет захватывающая борьба, и всем болельщикам понравится. А главное преимущество нового формата в том, что все будет проходить в два дня.

Когда все случалось в один день – все-таки было тяжеловато, по себе знаю. Непросто сначала собраться на Мастер-шоу, выполнить там соревновательные задания, обыграть свои "фишечки". А через полчаса после этого выходить на лед и играть. Весь день нужно находиться в форме, весь день быть в раздевалке, во дворце. Это и физически, и морально довольно тяжело, поэтому в самом матче мы уже действовали более расслабленно. А в этом году все проходит в два дня, у игроков будет время подготовиться и к конкурсам, и к самой игре, провести время с партнерами, семьями. Думаю, ребятам это очень понравится.