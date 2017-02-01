Алексей Морозов: "Мысленно уже смирился, что Мозякин побьет мой рекорд"

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов признался, что уже мысленно смирился с тем, что капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин вскоре побьет его рекорд результативности. Сегодня 35-летний россиянин набрал 81-е (44 шайбы +37 передач) очко в "регулярке" и обошел Александра Радулова. Действующим же рекордсменом остается Морозовов, набравший 83 (34+49) очка в сезоне-2006/07.

- Серегу поздравляю с новым рекордом, все рекорды он уже перебил, скоро и мой падет, я мысленно уже смирился, - цитирует "Р-Спорт" Морозова. - Секрет Мозякина прост – это мастерство, трудолюбие. Мозякин много работал над броском, и это дает свои плоды. Вот к чему нужно стремиться, это пример для всех хоккеистов. Еще хотел бы поздравить игрока "Омских ястребов" Артема Манукяна, в среду побившего рекорд результативности в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, здорово, что рекорды в двух лигах пали в один день.