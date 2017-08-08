Алексей Морозов: "Календарь МХЛ представим 18 августа"

Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги заявил "СЭ", что проект расписания матчей первого этапа был предоставлен в клубы.

– Календарь чемпионата МХЛ на сезон утвердим на ближайшем Совете директоров КХЛ (18 августа. – Прим. "СЭ"), – заявил Морозов. – Это наш высший орган, который его утверждает. Затем мы сможем его официально опубликовать. А в клубы мы уже предоставили проект календаря. На сегодняшнем заседании приняли несколько клубов. Сочинский фарм будет базироваться в подмосковном Ступино.

Добавим, что на сегодняшнем собрании членов МХЛ в лигу вступили фарм-клубы московского "Динамо", "Куньлуня" и "Сочи", а молодежные команды воскресенского "Химика" и минской "Юности" покинули соревнование. (Евгений БЕЛОУСОВ)