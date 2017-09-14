Алексей Марченко: "Я вернулся в ЦСКА, чтобы играть в хоккей"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью "СЭ" отметил, что вернулся в КХЛ ради игровой практики. По словам игрока, подходящего предложения от клубов НХЛ у него не было.

– Если бы меня попросили назвать игроков, которые вернутся в Россию, то я бы назвал вас одним из последних. Как же так?

– Так сложились обстоятельства.

– Давайте подробней. Это ведь не объяснение.

– Мне просто хотелось играть в хоккей. Часто выходить на площадку, проводить там много времени. К сожалению, последний сезон в НХЛ получился у меня не очень, такой возможности не было.

– В НХЛ столько команд! Не получилось с "Торонто". Есть, например, "Флорида".

– Какие-то разговоры ходили, но все это и осталось разговорами. Сейчас у меня контракт на три года, а дальше будем смотреть. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Алексея Марченко