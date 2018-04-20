Алексей Марченко: "В финале играть сложнее, чем в серии со СКА"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко после поражения от "Ак Барса" (1:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина отметил, что его команде приходится тяжелее в финале, чем в прошлой серии со СКА.
– Мне кажется, что первый период мы начали здорово. Заработали большинство, но надо реализовывать свои моменты. Опять не хватило забитых голов, - отметил Марченко.
– У вас есть понимание, почему у ЦСКА не идет большинство?
– Не знаю, что и сказать. Стараемся, бросаем по воротам, используем разные комбинации. Пока не получается.
– Может, надо больше комбинаций и меньше простых бросков?
– Мы пробуем по-разному. И тоже хотим забить.
– Игра в большинство пока решающий фактор в серии?
– Может быть, но я бы сказал о реализации моментов. Сегодня мы недостаточно хорошо работали перед воротами, чтобы помешать Гарипову отбить столько бросков.
– Как собираетесь вытаскивать серию?
– Нам надо в любом случае выигрывать в пятой встрече. Даже если бы сегодня счет в серии стал 2-2.
– Со счета 1-3 в финале отыгрываются?
– Да. Надо в серии выиграть четыре матча. Мы пока победили только в одном. В своей карьере я отыгрывался со счета 0-2 в серии до трех побед.
– Есть ли у вас ощущение, что "Ак Барс" вас в чем-то превосходит?
– Встречаются два равных соперника. Казанцы, может быть, превосходят нас в реализации.
– Со СКА было проще играть?
– Да, сейчас решающая серия, а в ней приходится сложнее, чем в финале конференции. (Игорь ЕРОНКО)