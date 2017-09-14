Алексей Марченко: "У меня нет нареканий к организации в КХЛ"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью "СЭ" отметил, что не считает возвращение в КХЛ шагом назад в карьере. Хоккеист, поигравший в "Детройте", подчеркнул, что его все устраивает в российской лиге.

– Вы выступали в НХЛ, удивили ли вас чем-то организаторы?

– Нет. Там было именно все, как организовано в лиге.

– А сейчас вы возвращаетесь туда, где мало что организовано.

– Прошло немного времени, но у меня совсем нет никаких нареканий в организации. Я серьезно говорю. В ЦСКА все отлично. Стадионы тоже. Далеко летать? Это не имеет отношения к организации турнира.

– Мы с вами разговариваем в отеле, а в НХЛ такое невозможно.

– Да, там сразу перед отелем охрану выставляют. Но, знаете, если мы с вами договорились, то вас бы ко мне и в Северной Америке пустили.

– То есть вы не очень-то и расстроены?

– Я просто не воспринимаю возвращение в Россию, как поражение, как шаг назад. Это один из этапов карьеры. Да, сейчас в КХЛ, но не забывайте, что впереди Олимпиада, куда я тоже хочу поехать. Будут чемпионат мира, турнир сборных. Я ничего для себя не закрываю, это не конец карьеры. В конце концов, я просто хочу играть, побеждать, получать достойные деньги. Не стал бы все сильно драматизировать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Алексея Марченко