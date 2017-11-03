Алексей Марченко: "Играть надо лучше, чтобы попадать в сборную России"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко заявил, что играет недостаточно хорошо, чтобы попадать в какую-либо из сборных команд России.

25-летний хоккеист, летом вернувшийся в Россию из НХЛ, не был вызван ни в национальную команду на Кубок "Карьяла", ни в олимпийскую сборную на Кубок Германии.

– Играть надо лучше, больше стараться, – приводит "Р-Спорт" слова Марченко. – Естественно, надеюсь попасть в сборную на Олимпийские игры, но, думаю, на это надеются все хоккеисты.

В этом сезоне на счету Марченко 8 (1+7) очков в 18 матчах за ЦСКА при показателе полезности "+10".