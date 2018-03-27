Алексей Марченко: "Для ЦСКА без разницы, кто фаворит финальной серии"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко назвал козыри своей команды преддверии финала Западной конференции со СКА. Первый матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.

– Что для вас СКА?

– Соперник, которого надо обыгрывать. В регулярке я участвовал только во втором матче. Здесь играли неплохо, потом пропустили ненужную шайбу в меньшинстве. Это нас подкосило.

– Какие секреты СКА подметили в сборной?

– Команда играет в современный хоккей – активно двигаться и играть по всей площадке.

– Какие козыри есть у ЦСКА?

– У нас хорошая скорость с шайбой, здорово действуем в чужой зоне.

– А у СКА?

– Да такие же, наверное (улыбается).

– Как не допустить ошибок прошлого, когда ЦСКА уступил серию, ведя 3:0?

– Нужно настраиваться на каждую смену и эпизод, ведь он может стать решающим.

– СКА – явный фаворит финала "Запада"?

– Для нас разницы нет. Перед каждым матчем шансы 50 на 50. (Евгений БЕЛОУСОВ)