Алексей Марченко: "Для ЦСКА без разницы, кто фаворит финальной серии"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко назвал козыри своей команды преддверии финала Западной конференции со СКА. Первый матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.
– Что для вас СКА?
– Соперник, которого надо обыгрывать. В регулярке я участвовал только во втором матче. Здесь играли неплохо, потом пропустили ненужную шайбу в меньшинстве. Это нас подкосило.
– Какие секреты СКА подметили в сборной?
– Команда играет в современный хоккей – активно двигаться и играть по всей площадке.
– Какие козыри есть у ЦСКА?
– У нас хорошая скорость с шайбой, здорово действуем в чужой зоне.
– А у СКА?
– Да такие же, наверное (улыбается).
– Как не допустить ошибок прошлого, когда ЦСКА уступил серию, ведя 3:0?
– Нужно настраиваться на каждую смену и эпизод, ведь он может стать решающим.
– СКА – явный фаворит финала "Запада"?
– Для нас разницы нет. Перед каждым матчем шансы 50 на 50. (Евгений БЕЛОУСОВ)