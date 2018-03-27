Алексей Марченко: "ЦСКА ожидал сопротивления от "Йокерита"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко пообщался с журналистами после открытой тренировки московских армейцев в преддверии финала Западной конференции со СКА. Первый матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.
– Как самочувствие после затяжной серии с "Йокеритом"?
– Нормально. Дали отдохнуть позавчера, вчера покрутили велосипед.
– Сколько овертаймов вы играли подряд в карьере?
– Максимум, два в МХЛ. Мы закончили в начале второго.
– Силы в пятом овертайме оставались?
– Поменьше, чем в начале матча. Играли и играли, мы с противником в равных условиях были.
– Ожидали от "Йокерита" такого сопротивления?
– Да. Хорошая команда, и в сезоне с ними тяжелые встречи были. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Защитник @hccska Алексей Марченко – о победе над @jokerithc и подготовке к финалу Запада со @hcSKA pic.twitter.com/BQ5YPmit4y– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 марта 2018 г.