Алексей Марченко: "ЦСКА ожидал сопротивления от "Йокерита"

Защитник ЦСКА​ Алексей Марченко пообщался с журналистами после открытой тренировки московских армейцев в преддверии финала Западной конференции со СКА. Первый матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.

– Как самочувствие после затяжной серии с "Йокеритом"?

– Нормально. Дали отдохнуть позавчера, вчера покрутили велосипед.

– Сколько овертаймов вы играли подряд в карьере?

– Максимум, два в МХЛ. Мы закончили в начале второго.

– Силы в пятом овертайме оставались?

– Поменьше, чем в начале матча. Играли и играли, мы с противником в равных условиях были.

– Ожидали от "Йокерита" такого сопротивления?

– Да. Хорошая команда, и в сезоне с ними тяжелые встречи были. (Евгений БЕЛОУСОВ)