Алексей Маклаков: "Спартак" в плей-офф? Это моя мечта!"

Популярный актер театра и кино, известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков доволен волевой победой красно-белых над "Адмиралом" (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также он мечтает о выходе команды в плей-офф.

– Матч феноменальный получился, – отметил Маклаков. – Такая неожиданная волевая победа! Парни – молодцы, проявили характер, даже боюсь перехвалить. Команда показала себя только с лучшей стороны.

– Эмоции от победы хоккейного "Спартака" сильнее, чем на футболе?

– Не могу сравнивать (улыбается).

– Футбольный "Спартак" упускает победу на последних секундах, а хоккейный спас игру за секунду до сирены.

– Мы тоже испугались, что ребятам передалась инфекция (улыбается), но, слава богу, у хоккеистов иммунитет нормальный.

– Рассчитываете, что вирус побед на характере передастся футболистам?

– Надеюсь, что да. Еще планирую сходить еще на матч с "Куньлунем" в субботу, а потом – на футбол.

– "Спартак" будет в плей-офф в этом сезоне?

– Это моя мечта! (Евгений БЕЛОУСОВ)