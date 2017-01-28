Алексей Макеев: "Тактика "Витязя" и игра с Афиногеновым объясняют личную результативность"

Форвард "Витязя" Алексей Макеев объяснил свою рекордную результативность в текущем регулярном чемпионате КХЛ тактикой игры подмосковного клуба и взаимопониманием с партнером по тройке Максимом Афиногеновым.

"Витязь" в пятницу на своем льду обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:1, одержав шестую победу подряд в регулярке. Макеев стал автором победной шайбы, которая стала для него 19-й в нынешнем сезоне.

- Последняя игра в домашней серии всегда получается сложной, уже эмоции и силы заканчиваются. Главное, что победили, очень здорово сыграл наш вратарь Игорь Сапрыкин, - приводит "Р-Спорт" слова Макеева. - Честно сказать, давно ждали от него такой игры, просто сейчас мы ему начали помогать, в обороне хорошо играть.

Моя результативность идет от нашей тактики, мы сейчас больше играем в атаке, в активный хоккей, поэтому и у меня голы приходят. Плюс мы четвертый год играем с Максом Афиногеновым и уже знаем, кто и где будет, хорошее взаимопонимание.

Конечно, психологически сейчас стало намного легче, когда начали выигрывать, такая серия из шести побед очень приятна. Но впереди еще шесть важных игр, нужно сделать шесть важных шажков, и тогда, надеюсь, 18 февраля (дата завершения регулярного чемпионата КХЛ. - Прим. "СЭ") всем нам можно будет порадоваться. А может, и раньше.