Алексей Кудашов: "В третьем периоде "Локомотив" отошел от плана, за что и поплатился"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов подчеркнул, что доволен игрой своей команды в первых двух периодах матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:4 ОТ). По его словам, команда потерпела поражение, потому что отошла от плана.

- Мы провели хорошие два периода, особенно второй, где был контроль шайбы, и мы забили голы, - сказал Кудашов. - Но в третьем периоде отошли от плана, очень пассивно сыграли, в первую очередь в атаке, отдали шайбу сопернику, и за это поплатились. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)