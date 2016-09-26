22:50 26 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Кудашов: "В третьем периоде "Локомотив" отошел от плана, за что и поплатился"

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Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов подчеркнул, что доволен игрой своей команды в первых двух периодах матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:4 ОТ). По его словам, команда потерпела поражение, потому что отошла от плана.

- Мы провели хорошие два периода, особенно второй, где был контроль шайбы, и мы забили голы, - сказал Кудашов. - Но в третьем периоде отошли от плана, очень пассивно сыграли, в первую очередь в атаке, отдали шайбу сопернику, и за это поплатились. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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