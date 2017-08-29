Алексей Кудашов: "В конце "Локомотив" почему-то отдал инициативу "Витязю"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы над "Витязем" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что на протяжении двух периодов команда справлялась с поставленными задачами. Специалист не понимает, почему в концовке игры ярославцы отдали инициативу сопернику.

– "Витязь" очень удачно играет в этой выездной серии. Дважды соперник проиграл по буллитам, то есть мог одержать три победы, так что к игре готовились серьезно, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Кудашова. – В концовке не получилось то, что задумали – почему-то отдали территорию, дали сопернику контролировать шайбу. Два периода справлялись с задачей. Ожидали игру на быстрых контратаках, сыграли от обороны, не дав сопернику воспользоваться своими козырями.

– Сегодня провели масштабную ротацию, довольны заменами?

– Чтобы ответить, надо разбирать игру. Но ротация необходима, потому что много матчей, некоторые хоккеисты много времени проводят на льду, кто-то сидит, так что будем продолжать. У кого-то чуть лучше получилось, у кого-то чуть хуже, Каюмов вообще первый матч играл.

– Не беспокоило, что Козун не мог три матча забить?

– Нет, абсолютно не беспокоило. Их звено забивает. Его шайбы – вопрос времени.