Алексей Кудашов: "Ухожу из ''Локомотива" с высоко поднятой головой"

Бывший главный тренер ярославского "Локомотива" Алексей Кудашов отметил, что он оставил команду, которая работала на совесть. По его словам, она находится на плаву, а в ближайшее время она будет играть лучше.

– Не грустно, что вас убрали из команды на полпути?

– Я скажу немного громко, но ухожу из '''Локомотива" с высоко поднятой головой. Работали мы честно и на совесть. Команда находится на плаву, и в ближайшее время будет играть лучше. Но раз руководство приняло решение, то что его обсуждать?

– Этот "Локомотив" способен удивить и составить конкуренцию двум фаворитам – СКА и ЦСКА?

– Я больше чем уверен, что "Локомотив" выстрелит. Навык у игроков никуда не делся, они готовы. Единственное – небольшие "волны" в действиях, но для меня это объяснимо.

– После отставки, наверное, будете отдыхать?

– Ни в коем случае. Я нахожусь в хорошем рабочем тонусе, полон сил и желания. Никакой усталости, замкнутости во мне нет. (Михаил ЗИСЛИС)

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